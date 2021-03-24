歐洲爆發第三波疫情、美國可能加稅，以及西方主要國家與中國之間的緊張局勢升高，削弱了市場的風險偏好，周三被視為避險資產的美元直逼4個月高點。

周三亞洲交易時段，美元指數升至92.412，創下兩周新高，並逐步逼近本月初觸及的4個月高點92.506。

隔夜美股下跌，且原油價格重挫，而亦被視為避險資產的日圓走強，美國公債市場亦湧現買盤，顯示投資人正在權衡全球經濟成長的前景。

美國財政部長葉倫在眾院金融服務委員會接受質詢時表示，未來將需要加稅來支付基礎建設項目和其他公共投資。

美國、歐洲、英國與加拿大宣布就新疆人權問題對中國祭出制裁，並促使北京當局立即採取措施反制。

美國衛生主管機關表示，阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠肺炎疫苗試驗數據可能包含過時的資訊。這個消息令投資人擔心若疫苖接種進度受阻，經濟從疫情復甦的速度可能放緩。

西太平洋銀行（Westpac）策略師出具報告指出，美元指數看起來就要測試介於91至93之新目標區間的最高值，而這是我們認為未來幾周才會形成的區間。

報告中亦指出，歐洲延長封鎖削弱了投資人對全球同步復甦的信心，而同一時間，美國在加速接種疫苗、發放激勵性資金，以及經濟解封下，其經濟將未來幾個月展現令人驚艷的反彈。

歐元最低跌至1.18360美元，逼近跌破1.18355美元的4個月低點。德國宣布防疫封鎖措施延長到4月18日，並要求人民在復活節假期期間不要出門。

(時報資訊)