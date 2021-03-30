由歐洲聯盟發動並與世界衛生組織合作倡議的疫情大流行全球條約今天發表，共有27位世界領導人連署，但未見美、中及俄羅斯，未來是否變成另一個國際公衛角力議題受矚。

歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天與世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）召開聯合記者會，發表由數十位國家領導人署名呼籲推動疫情大流行全球條約並說明願景。

米歇爾指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行不只是健康議題，帶給全球一個殘酷的教訓是沒有一個國家以及一個大陸能獨自戰勝疫情，下一次的疫情大流行不是「如果」的問題，而是「何時」的問題，必須做好準備，沒有時間浪費。

他強調疫情曝露國際社會在處理重大疫情議題的弱點，而推動成立一個關於疫情大流行全球條約將增強疫情透明度、問責制及國際的共同責任，呼籲國際領導人「此時留下一個令人驕傲的遺產」。

這項呼籲得到包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、英國首相強生（Boris Johnson）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、韓國總統文在寅和南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）等25國國家領袖以及歐盟、世衛等2位領導人共27人支持。

不過，值得注意的是美國、中國及俄羅斯並未加入連署，媒體在記者會上對此詢問，譚德塞則說在一開始的呼籲階段不需要所有國家都發聲，但下個階段所有194會員國都可以加入討論。

由於目前世衛已有「國際衛生條例」處理監視疫情問題，因此國際上也有另一種聲音認為不必要再訂立另一項處理疫情大流行的正式條約。且條約內容未來若討論到疫苗合作，富有國家以及開發出疫苗的國家是否願無私分享尚待觀察。這些因素都使這項條約倡議未來是否發展成另一個國際公衛角力議題，格外受矚。

(中央社)