美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）曾表示，收購日本半導體設備廠國際電氣（Kokusai Electric）一案恐生變，而在今（30日）天，應材執行長Gary Dickerson發出聲明，由於遲未獲大陸監管機構批准，35億美元收購日本國際電氣正式破局。

應材於2019年宣布收購私募股權業者KKR旗下的日本國際電氣，收購價從22億美元上調至35億美元。只不過，應材曾在3月22日時表示，若無法在26日終止費的付款期限內獲准，此項計畫恐被迫終止並向KKR支付1.54億美元終止費。

根據《日本經濟新聞》報導，應材於今（30日）發出聲明，表示由於遲未獲得大陸監管機構的批准，該公司已放棄對日本國際電氣35億美元的收購案，並向KKR支付1.54億美元的終止費；此外，該報導稱，歐洲、美國和日本的監管機構皆已核准此收購案，不過大陸監管機構延了近9個月遲未批准，截止日期也因此延長了3次，導致收購案最終破局。

業內的觀察家表示，由於美國對大陸半導體設備限制出口，北京官員也擔憂，美商應材收購日本國際電氣後所帶來的影響；日本公平交易委員會表示，這次的收購對行業競爭並無實質的影響，部分原因出於國際電氣和應材在不同的專業領域。

應材執行長Gary Dickerson在聲明中表示，很遺憾無法完成此收購案，但應材的前景從未這麼的好，應材的創新技術，使客戶能更快速的推動計畫，同時我們巨大的機會來拓展我們技術領先地位、推動利潤成長並為股東帶來可觀的現金回報。

(中時新聞網)