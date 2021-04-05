台鐵太魯閣號4月2日發生嚴重出軌事故，造成50人死亡、200多人輕重傷的悲劇，衛福部3日隨即設立賑災專戶接受民眾捐款，但卻遭網友質疑死傷者應由出示單位的保險公司賠償，衛福部憑什麼資格成立捐款專戶，但衛福部今天解釋，民眾的捐款是用於傷者醫療、復健、生活重建與家庭的經濟支持，未來也會每月公開捐款統計以及用途，以釐清外界疑慮。

衛福部社工司副司長蘇昭如表示，衛福部之所以設立賑災專戶，是因為接到許多民眾的詢問，盼能有官方的捐款平台，因此才會決定在4月3日開放民眾用既有帳戶捐款。

至於民眾質疑的賠償不應用捐款支應，蘇昭如也說，交通部次長王國材先前就已說過，這次的太魯閣號事故賠償都有編列預算，絕對不會用到民眾所捐的善款，蘇昭如也強調，這筆善款會用在傷者的醫療、復健、生活重建、家屬經濟支持。

蘇昭如舉例，過去八仙塵暴事件也有設立專款專用的帳戶，當時也依據公益勸募條例施行細則，每月公開捐款統計與善款去處，這次的太魯閣號事故也將比照辦理，並設立獨立的監督小組進行監督。

除善款將每月對外公開，健保署也在事故發生的第一時間宣布，受傷民眾即便沒有帶健保卡，也能讓醫療院所優先進行收治，健保署長李伯璋表示，所有傷者的醫療費用都能申報，健保署會先辦理給付後再進行代位求償，另外近期也會向健保會提案，預留十億元用於太魯閣號事件。

(中時 )