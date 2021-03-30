因美元走強，觸及4個月高點，加上美國公債殖利率上升，打壓金價延續跌勢，不過因新冠肺炎疫苗接種進展順利，提振市場樂觀情緒，減弱黃金避險需求而限制跌幅；截至台北時間3月30日上午10點50分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

4月黃金下跌6.3美元，報每盎司1705.9美元。

5月白銀下跌0.106美元，報每盎司24.665美元。

4月白金下跌7.6美元，報每盎司1174.1美元。

6月鈀金上漲9.8美元，報每盎司2540.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)