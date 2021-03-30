隨著1.9兆美元經濟刺激法案將替市場注入更多活水，美國聯準會(Fed)主席鮑爾日前也稱2021年美國經濟成長率將達6.5%，美國總統拜登也指出，直至4月19日，將有9成美國人獲得接種新冠疫苗的資格，美國經濟預料強勁復甦，美國 10 年期公債殖利率升至 1.77%，創14個月以來新高，美股3大指期盤前漲跌不一。道瓊工業平均指數周二(30日)下跌43.49點、以33,127.88點開出，美股4大指數齊跌。

截至台灣時間30日晚間9點35分，道瓊指數下跌35.46點或0.11%、暫報33,135.91點；標普500指數下跌12.58點或0.32%、暫報3,958.51點；那斯達克指數下跌93.97點或0.72%、暫報12,965.68點；費城半導體指數下跌35.29點或1.16%、暫報3,019.33點。

4大科技巨頭開盤漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價下跌13.35美元或2.18%、暫報597.94美元。台積電ADR股價上漲0.63 美元或0.55%、暫報115.04美元；聯電ADR股價下跌0.21美元或2.44%、暫報8.83美元。

面對前老虎基金交易員、韓籍避險基金經理Bill Hwang掌管的家族基金Archegos Capital因發生保證金違約，導致多家銀行上周五拋售股票，大批槓桿操作的中概股，以及美國媒體股 ViacomCBS、Discovery遭到拋售股價重挫。美國證管會(SEC) 發言人周一發布聲明，SEC自上周就在監控市場情況，並與相關人士進行溝通。

拜登預計在周三3 兆美元推出美國基礎建設刺激法案，試圖在今年夏季通關，這將用於擴大美國基礎建設、氣候變遷應對、美國製造業補助，甚至在陸美競爭下，提高相關產業發展。

(中時新聞網)