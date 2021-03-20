蓬萊國小校長林恩惠（後排左）非常注重賽夏文化傳承，由賽夏族長輩教導同學們學習賽夏族傳統歌謠。（謝明俊攝）

蓬萊國小是座美麗的小型國小。（謝明俊攝）

慈善團體及蓬萊所副所長郭瑩麟日前到蓬萊國小送學童餅乾糖果時，得悉校慶餐會募款不順利。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

建校至今年剛好滿1百年的南庄蓬萊國小，將在今年5月1日舉行百年校慶活動，校方籌備活動進入緊鑼密鼓階段，卻逢巧婦難為無米之困，日前，慈善團體會同頭份警分局蓬萊所員警到學校送餅乾慰問學童時，赫然得悉校方至今只收到1千元校慶捐款，志工當場捐助4千元，並呼籲校友及社會善心人士協助捐輸，讓百年校慶順利進行。

蓬萊國小位在南庄鄉蓬萊村，村內居民主要以賽夏族人及客家人為主，學校學生都來自村內，是一個美麗的小型學校，知名藝人根誌優就是蓬萊國小傑出校友，由於校內學生以賽夏族人居多，所以校方特別重視賽夏文化的教授與傳承。

今年正逢蓬萊國小創校百年校慶，校方特別安排在4月30日晚間舉辦感恩晚會，次日5月1日則舉辦校慶大會，歡迎全體校友回校共同慶祝。晚會除了安排地方樂團及學生表演外，還備有烤全豬大餐，慶祝大會則有學生感恩藝文展及才藝展、社區產業特色展及校友回娘家團圓聚聚等活動，校方並希望校友踴躍回校團圓餐聚，協助認養餐費。

3月18日，包括頭份警分局志工中隊、竹南太極宮等慈善團體代表，會同頭份警分局東河派出所、蓬萊派出所員警等，前往東河、蓬萊等2所國小，準備餅乾、糖果等禮物送給全體學生，受到學生們熱烈歡迎。

當代表們抵達蓬萊國小，因見到校門外懸掛百年校慶活動布條，詢問校長林恩惠活動籌備情況時，驚訝得悉百年校慶餐會募款至今只募得1千元，志工和慈善團體代表當場掏出4千元現金捐助餐會。也希望各界善心人士踴躍捐輸，讓這所美麗百年老校能順利慶祝難得的百年校慶。

(中時 )