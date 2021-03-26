台東林區管理處關山工作站26日選在台東縣海拔高度最高的霧鹿國小和利稻分校同步舉行植樹活動，熊偶現身吸引孩童的目光。（蔡旻妤攝）

台東林區管理處關山工作站26日選在台東縣海拔高度最高的霧鹿國小和利稻分校同步舉行植樹活動，熊偶現身吸引孩童的目光。（蔡旻妤攝）

2019年的6月21日凌晨有隻台灣黑熊出現在海端鄉霧鹿國小校園裡，讓師生、部落居民嚇了一大跳，26日早上名為Mulas的母熊又再度出現在霧鹿國小校園同樣引起不小的「騷動」，但這次是1隻來參加校園植樹活動和宣導避免人熊衝突的熊偶。

3月份是植樹月，台東林區管理處關山工作站26日選在台東縣海拔高度最高的霧鹿國小和利稻分校同步舉行植樹活動，全校師生每人種植1株山櫻花、杜鵑、月橘等苗木，小朋友說希望營造成為1條有櫻花、有樹木的「櫻木花道」。

霧鹿國小校長郭惠珍表示，校園裡近年因為工程施作的緣故，導致有些林木必須砍除，所以希望利用這次的機會將把樹木加倍種回來；而小朋友除了在親手種植的苗木前豎立自己的名牌外，背面還寫上設定的追求目標。國小四年級的婷文期盼自己能勇於接受各種挑戰，像是老師指派的競賽，所以寫上「勇敢」。

關山工作站主任莊瓊昌指出，希望每位同學都能好好照顧好自己所親手種植的苗木，相信在同學細心栽培下，「櫻木花道」絕對會讓霧鹿國小越來越有看頭。莊瓊昌更宣導避免「人熊衝突」的作法，他表示，黑熊只要不受激怒或是驚嚇，應該不會主動攻擊，若真的碰到熊別爬樹，可採S型的跑法快步跑離。

此外，登山時儘量結伴同行，如果遇到黑熊務必保持冷靜撤退，登山應隨身攜帶哨子或熊鈴和防熊噴劑；並落實無痕山林，妥善處理垃圾和廚餘，不要讓熊對人產生和食物的連結。

(中時 )