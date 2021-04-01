台灣原生的國際影音服務CATCHPLAY＋今（1）日與BBC Studios 宣布跨區合作，4月起在台灣、印尼的CATCHPLAY＋影音平台上新增《BBC First》英倫劇集專區，與數月前上架的《HBO GO》專區，形成最強英美旗艦劇一站匯集的平台。CATCHPLAY＋是《BBC First》插旗印尼的首個合作夥伴。

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞表示，CATCHPLAY＋除了有強檔電影、旗艦美劇、優質台劇，現在加上最新最強英倫劇集，希望將全球最具代表性的電影和英美影集一次網羅，會員可以一個平台、一個帳號、一個方案無限觀看。

BBC Studios大中華區頻道銷售總監梁鼐銘表示，看好台灣及東南亞市場影音串流平台發展潛力，台灣觀眾對於選片條件提升，針對劇情內容的完整度及深度要求高，因此今年擴大英倫影劇版圖，期望與CATCHPLAY＋的合作。BBC Studios每年為諸多合作夥伴製作約2,500個小時內容。

CATCHPLAY＋影音平台自2016年上線，至今累積註冊會員數破700萬人，除了將台灣優質原創影視作品推上國際，並在東南亞躍升為最大OTT付費平台之一。

CATCHPLAY＋《BBC First》英倫劇集專區將陸續推出榮獲國際大獎的口碑優質劇集，包括2020年洛杉磯影評人協會最佳影片獎《小斧頭》（Small Axe）；由趙薇監製、8位華人女星主演首部華語獨白劇《聽見她說》（Hear Her）；被金氏世界紀錄列為最長科幻電視影集《超時空奇俠》（Doctor Who）；2019年英國電視學院年度最佳劇集《追殺夏娃》(Killing Eve)；改編自愛爾蘭作家塔娜法蘭琪得獎系列作品《都柏林謀殺案》（Dublin Murders）；話題韓劇《夫妻的世界》原版英劇《福斯特醫生》（Doctor Foster）等。

除此，CATCHPLAY＋的台灣華語電影、影集也達數百部，且在已有上萬小時內容之外，每月新增數百小時電影、戲劇及動畫。

(工商 )