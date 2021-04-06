根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周全球股市皆迎來資金淨流入，其中美國股市以100.6億美元的淨流入資金較前一周動能大幅改善，穩居全球股市吸金冠軍。

美股強力吸金，今天在台掛牌的美股ETF也全面翻揚挑戰前高，其中富邦NASDAQ正2(00670L)漲逾6個百分點，國泰費城半導體(00830)也大漲逾4個百分點，其餘富邦NASDAQ(00662)、國泰北美科技(00770) 、永豐美國科技(00886)亦都有逾3%的漲幅。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，觀察近期美股強勁表現，可發現雖然美債殖利率仍呈高檔震盪格局，但由於市場對於通膨的預期已開始接受，相關利空也已逐漸被消化及反應，接下來市場表現應將逐漸回歸包括經濟成長、企業獲利、財報表現及展望等基本面因素。

從總體經濟來看，謝佳伶指出，在疫苗施打加速、刺激法案逐漸明朗的狀況下，全球經濟持續溫和復甦；根據美國聯準會於3月中利率決策會議最新預估指出，美國2021年GDP成長率有望來到6%以上，較去年12月預估的4%再行上修，並有望高於包括日本、英國以及歐元區等地，在已開發市場中重掌經濟成長龍頭。

從企業獲利的角度來看，謝佳伶表示，跟隨著經濟復甦的腳步，如Factset等多個調研機構於近期對美股企業獲利成長的預測也多正向，包括對於不論是景氣循科技成長的工業、原物料、金融、資訊科技及健康醫療等產業的成長預測皆持續較前值改善，其中對於標普500指數企業平均的成長預估也已來到接近25%的水準。

(時報資訊)