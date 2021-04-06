近10年來，隨著全球面臨愈來愈嚴重的氣候變遷問題，節能減碳成為投資顯學，愈來愈多投資人與專業投資機構開始將環境保護的概念帶入日常的投資決策中。野村投信總代理的晉達環球環境基金，即是一檔能充分滿足市場需求的優質產品，本基金將在4月份開賣。

晉達環球環境基金專門投資於促進低碳轉型的公司，透過由下而上的方法，投資在減碳過程中具有結構性增長、可持續回報和競爭優勢的公司。投資主軸涵蓋三大主題，分別為可再生能源（例如太陽能），電氣化（例如電動汽車）和資源效益（例如能源效益的裝置），這些都是轉向低碳經濟的主要途徑。基金看好對從事與環境可持續性有關的公司，包括服務、基礎設施、科技和資源。此外，所投資的企業至少有50％的收入來自與減碳有關的領域。由於在氣候環境永續的貢獻有目共睹，因此獲得晨星可續投資評級的良好評等。

晉達環球環境基金經理人為Deirdre Cooper和Graeme Baker，Cooper在潔淨技術和環保領域擁有15年的投資經驗，而Baker在這兩個領域也有近10年的經驗。Cooper表示，投資團隊發展出專有的篩選方法，透過環境收益和改善的碳數據，以識別在減碳進程中受惠的公司。看好推動能源系統和交通運輸轉型的公司，因為這些公司將推動持續的減碳過程，且其產品能真正避免碳排放。

此外，透過謹慎地將資產配置給推動和受惠減碳公司所構成的投資組合，投資者將可參與結構性增長機會，抵銷在其他投資中的碳風險，並對解決氣候變化問題上產生積極的影響，這將是一個雙贏的結果。

野村投信表示，美國新上任總統拜登簽署多項行政命令，推動環保相關產業，扶植能源轉型，將使綠能產業受惠；除了美國，全球各國政府同樣大力支持環保相關政策，全球累積的國家級氣候立法量急劇攀升；全球各國也積極推動燃油車全面退市，預估2030至2060年間能夠達成，氣候與環境永續儼然已成為長期趨勢。

Cooper表示，許多公司可望受惠於減碳趨勢，包括有助促進運輸電氣化的科技公司、提供具能源效益建材的公司及可再生能源供應商等。此外，隨著主要汽車生產商逐步放棄使用內燃機，電動車的生產在2019年至2020年出現重大變化，大陸生產全球超過50％的電動車。在大陸的新政策情境下，可再生能源將進一步滿足持續增加的能源需求，而油氣在市場中的占比將逐漸縮小；整體而言，大陸在推動可持續減碳方面會逐步成為重要的角色。

展望後市，可再生能源、運輸、供暖和工業程序電氣化以及資源效益相關的公司都將有不錯的投資機會。由於政策支持、科技創新和消費意識提升應對氣候變化問題均有助加快減碳進程，可再生能源將成為控制全球溫度上升的關鍵因子。在電氣化產業方面，由於電池技術是推動電氣化的關鍵，尤其看好電池製造商、電池零組件供應商以及電池資本設備製造商。至於資源效益，約30％的溫室氣體排放來自建築物，令建築物效益成為減碳關鍵，各國提升建築物效益標準將刺激市場對保溫物料和相關產品的需求。

(工商 )