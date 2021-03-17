南韓三星電子今（17日）舉行股東會，執行長金奇南（Kim Ki-nam）在會上表示，隨著全球經濟復甦，各種晶片需求激增，計畫量產第3代5奈米產品，且持續推進3奈米節點製程技術，爭取縮短與台積電之間的差距。

三星電子執行長金奇南在會上提到，即便美中衝突和匯率的不確定性持續，隨著今年經濟復甦，全球半導體晶片需求增加，三星也會專注在鞏固其在晶片業的領先地位。

金奇南指出，由於5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）的普及，帶動全球半導體晶片需求上升；因此，三星計畫批量生產第3代5奈米產品，且進一步推進3奈米節點製程技術；在儲存業務中，也將專注於開發第四代10奈米DRAM和第七代V-NAND技術。

金奇南也承認，三星在晶圓代工的產能和客戶量方面，要落後於台積電，但他也表示，兩者的差距將會越來越小。但也表示，「三星在節點製程技術上的競爭力是沒有問題的，公司預計有效的投入資金，來及時提高產能」。

金奇南說，三星電子正在審查其併購計畫，預計將在未來幾年達成併購交易，而外界猜測該併購對象為晶圓業者。

(中時新聞網)