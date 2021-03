Ansys(NASDAQ: ANSS)於台積電2020北美開放創新平台(Open Innovation Platform;OIP)生態系統論壇上發表論文,榮獲客戶首選獎(Customers' Choice Award)肯定。Ansys論文提出Ansys Totem射頻(RF)設計解決方案導入新技術的設計藍圖,應對5G後續新世代通訊技術挑戰,幫助客戶開拓成功未來。

要轉換至5G毫米波無線通訊,就必須將RF元件大量整合至數位系統單晶片(SoC)。RF元件耗電量大,其電遷移(electromigration)和自熱(self-heating)挑戰將大幅影響高速設計的效率、以及成本和可靠度,因此必須採取全方位應對措施。Ansys提升Totem功能以應對5G和高速RF設計人員需求。

Ansys論文以「用於毫米波設計的射頻元件之電遷移和自熱分析(Electromigration and Self-Heat Analysis on RF Devices for mmWave Designs)」為題,詳述Totem如何幫助5G和高速RF設計人員進行電遷移和自熱分析。該文透過以台積電16奈米製程技術的RF區塊示範Totem電遷移流程,並通過TSMC驗證。

台積電設計基礎架構管理事業部副總裁Suk Lee表示:「身為重要的合作夥伴,Ansys提供領先設計解決方案,讓雙方共同客戶運用台積電最新製程技術。我們恭喜Ansys獲得客戶首選獎,也期待與Ansys繼續合作,應對設計新世代矽晶片技術的未來複雜挑戰。」

Ansys副總裁暨總經理John Lee表示:「Ansys和台積電合作,持續幫助工程師克服設計5G和高速RF晶片的重大障礙。Ansys於三年間兩度榮獲這項台積電重要獎項,驗證我們業界領先的模擬解決方案對設計界的影響力,我們也計畫深化與台積電的合作,解決未來更多挑戰。」

(工商 )