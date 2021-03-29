經濟部統計處預測今年固定投資可望持續成長，隨半導體廠商加大投資規模，推進全球頂尖製程，加上電信業者布建5G網路，臺商回流國內設廠和增購設備賡續落實，離岸風電與太陽光電等綠能設施加速建置，可望延續投資動能，行政院主計總處預測2021年固定投資4.9兆元，實質續成長3.5％，連續4年呈正成長。

我國固定投資自2013年起普遍呈逐步回溫態勢，2019年受惠半導體業、太陽光電及離岸風電業投資挹注，加上臺商回流投資增溫，年增率高達雙位數成長，2020年隨國內半導體業者持續投資先進製程，以及政府推動綠能等投資建設挹注，固定投資續增5.0％。

我國民間部門向為投資主力，所占比重自2014年起均逾8成；公共部門固定投資因推動前瞻基礎建設計畫，2020年占比18.9％，為近7年最高。

我國投資向來以營建工程、機器及設備為主，隨國內經濟朝知識密集型產業轉型升級，研究發展及軟體等智慧財產投資占比逐年成長，2020年占22.3％，較2011年（占18.8％）增加3.5個百分點。製造業占比逾4成居首，電力燃氣供應業增幅逾5成最高。各業別固定投資增購以製造業投資居首，2019年投資規模占總投資之46.6％。受惠太陽光電及離岸風電投資挹注，2019年電力及燃氣供應業固定投資年增53.8％，創歷年來最高增幅。

據統計處製造業投資及營運概況調查，2020年前3季以電子零組件業投資額6,647億元最高，占整體製造業逾6成，年增2.5％。就製造業上市櫃公司觀察，2019年以台積電4,503億元居冠，占整體製造業固定資產投資逾5成，較上年大幅成長51.1％。

僑外投資綠能產業持續增溫，2020年核准金額572億元，年增52.8％。太陽光電裝置容量高速成長，2020年占再生能源裝置容量61.4％居首位，較2011年3.8％大幅增加57.6個百分點。

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