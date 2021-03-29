台北股市今(29日)收在16475點，上漲170點，創下收盤指數的新高，距離歷史高點16579點只差104點，不少投資人心中暗自盤算，是不是有機會挑戰新高。分析師認為，權值王台積電今日雖然沒有站穩600元，但已收復月線、季線，指數要上攻，台積電絕對位居要角，以台積電占大盤權重，股價上漲12、13元就突破了，還可以完成填息，但仍需注意周一美股走勢。

啟發投顧副總經理李永年分析今日台股大漲170點，是因為上周五(26日)美股尾盤沖天砲式地急拉，市場信心為之大振，台積電ADR大漲5.5%，台積電股價今日開盤即大漲9元，以599元開出，加上原本上周外資仍大舉調節台股，到了上周五態度轉變，翻空為多，今日持續買超所致。

台股今日盤中一度攻上16500點，來到16520點，距離歷史高點更僅差59點，是不是有機會挑戰新高？李永年表示，指數要繼續往上攻，台積電絕對位居關鍵位置，以台積電占大盤權重，還差的104點，只要台積電股價上漲12、13元就突破了，另外，台積電今日收599元，而台積電17日的除息參考價就在613元，以這兩年台積電必填息的紀錄來看，如果台積電完成填息，大盤指數就可以創新高。

至於台股創新高的時間點，李永年認為，台股上市櫃公司即將公布財報，在農曆年後的漲價缺貨題材帶動下，台股絕大多數產業都非常好，財報應該是可以期待的，從4月1日開始，會有一波景氣行情，他認為，在清明節前後就有機會可以突破這一波的高點16579點。

(中時新聞網)