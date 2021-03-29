台股上周持續震盪，在周五奮力反彈，指數一周上漲1.47％，收盤重回16300點，但外資依舊站在賣方。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超396.78億元，累計今年以來至上周五為止，外資累計賣超達到3,474.74億元。外資總持有股票市值為22兆3,152.08億元新台幣，占全體上市股票市值的44.87％，較3月19日的22兆1,023.60億元新台幣，增加2,128.48億元。

在個股買賣超部分，面板股的彩晶(6116)及群創(3481)分居外資買超第一、三名，張數分別為145,634張及47,638張，國泰金(2882)法說會看好今年展望，外資買超57,759張居次。

賣超方面，台積電(2330)上周跌破波段新低後反彈，外資賣超85,269張居上周第一大個股，華航(2610)及和碩(4938)排第二、三大賣超對象，賣超張數分別為34,725張及27,812張。

(時報資訊)