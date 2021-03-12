以神曲《我的滑板鞋》爆紅的大陸歌手約瑟翰龐麥郎（本名龐明濤），今(12日)驚傳遭強制送入精神病院，他的經紀人白曉亦證實這項消息，坦言龐麥郎一直以來飽受精神分裂症的折磨，未來可能也很難繼續演藝工作。稍早，龐麥郎的父親更接受陸媒專訪，痛揭網傳「龐麥郎用凳子毆打父母」真相。

37歲爆紅歌手龐麥郎今日驚傳遭強制送入精神病院，隨後更傳出他曾因精神病發作時，失控用凳子打父母，這次已經是第二次住進精神病院的消息。據陸媒《新京報》報導，龐麥郎的父親已否認被兒子痛毆的傳聞，愛子心切地強調：「就只有摔東西，外面那些消息都是謠傳。」

華晨宇也曾改編演唱龐麥郎的《我的滑板鞋》。

龐麥郎父親坦言兒子在家經常出現摔東西的失控行為，約1個多禮拜就會發作一次，所以才想把兒子送去精神病院檢查一下。他還透露，龐麥郎雖然這2年與父母居住，但平日總是自己窩在房間裡玩音樂，不怎麼跟他們說話，也沒什麼朋友，更別提會有人來找龐麥郎。

雖然龐麥郎已好幾個月沒工作，但他的父親也說，兒子住在家裡的這段時間，從未跟他們伸手拿錢，雖然他在2019年有發現兒子情緒有些不對勁，但真的不知道龐麥郎情緒低落的原因，因為龐麥郎除了有點邋遢外，其餘都很正常。

龐麥郎日前被經紀人證實遭強制送入精神病院，並表示他長期以來飽受精神分裂症折磨。據悉，龐麥郎也因為疾病關係，體重從65公斤暴瘦只剩40公斤。

(中時新聞網)