大陸歌手約瑟翰·龐麥郎（本名龐明濤）以一首洗腦神曲《我的滑板鞋》為人所知，然而今日他卻突然被爆出，患有嚴重的精神分裂症，甚至還出現幻想的情況，經紀人白曉也證實，今年初已經將他強制送醫治療，並坦承龐麥郎承受巨大壓力。

白曉今日上午突然上傳一段影片，透露龐麥郎常被指接商演不合作，其實是因為飽受精神疾病所苦，這3~4年間，他的體重從65公斤掉到40公斤，「感受到他的生命在漸漸地消失。」龐麥郎的情況越來越糟糕，已經控制不住自己的行為，有時還會想傷害人，他也因此受傷。

白曉表示他不會將這件事放在心上，但他害怕到最後龐麥郎會開始傷害自己，因此強制將他送到精神病院治療，他也透露，龐麥郎會患病很可能是承受了大多網路爭議，「之前網絡上對龐麥郎的網絡暴力，也是龐麥郎患精神病的一大原因」。

經紀人白曉已將約瑟翰·龐麥郎送醫。(圖/翻攝自微博)

龐麥郎是一個對音樂很偏執的人，這些年就算飽受精神折磨，也從不停止創作，且許多音樂作品都是他在病痛的煎熬中寫出來的，然而每當他病況好轉，又不願意讓大家看到這些作品，如今他不得不離開舞台，退出演藝圈去治療，也在網路上掀起熱議。

(中時新聞網)