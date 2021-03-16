21歲的朱軒洋外型陽光，剛出道便大方承認有穩定交往的女友，完全零偶包，本刊近日捕獲他坐上女友的車去吃火鍋，兩人在車上幾乎零互動，但一下車就緊摟著對方，互動甜蜜，吃飽後更一同返家過夜，似乎已進入同居模式。朱軒洋的女友身材高䠷、五官立體，據了解，她就是比男友大6歲的美妝YouTuber何心蒂（Cindy）。

走出捷運站後，朱軒洋蹲在路邊滑手機等人。（圖／攝影組）

三月十日晚間八點，朱軒洋結束工作後，先與等候多時的粉絲們合照，接著搭乘捷運，於九點零六分走出木柵站。

朱軒洋上了Cindy的車，邊看手機邊擺出搞怪表情。（圖／攝影組）

雖然身旁明明有花台可以坐著，朱軒洋卻蹲在路邊滑起手機，貌似在等人。果然約七分鐘後，一輛黑色小轎車抵達，他便熟練地坐上副駕駛座。

一下車，小倆口便緊抱彼此著前進，互動很甜蜜。（圖／攝影組）

駕車的女子戴著口罩，不過仍可看出就是Cindy，她一路開往台北市區，沿路和朱軒洋卻沒什麼互動，等紅燈時也是各滑各的手機。只見朱軒洋對著手機一下子張嘴或嘟嘴，模樣相當逗趣；觀察兩人的相處模式，可感覺出彼此有一定程度的信任及熟識。

飽餐後，小倆口牽著手準備取車返家休息。（圖／攝影組）

直到九點四十一分，車子開進市民大道停車場後，原本幾乎零互動的小倆口一下車，突然像連體嬰般交纏在一起走向出口，到附近的火鍋店用餐。等候餐點時，兩人雖然還是看著各自的手機，但Cindy仍親密地將頭靠在朱軒洋的肩膀上，直到餐點上桌，兩人便各坐一邊，自顧自地吃完一餐。約一小時後，飽餐一頓的小倆口緊牽著對方，回到地下停車場取車，十一點十六分抵達新北市某社區，直到隔日凌晨一點多仍未見人車進出。

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(中時新聞網)