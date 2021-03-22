在美豬即將進攻台灣市場的同時，台灣豬農愈顯珍貴！卻有一名網友不滿女友家是養豬戶，「沒想到他們家是在做這種比較低階的工作」，直言爸媽不會接受對方，問網友是否該結束這段沒有結果的戀情。此文一出，網友一面倒勸原PO分手，「你配不上她，快放生吧！別耽誤人家了，養豬年收入可能是你家好幾倍」。

原PO在Dcard表示，交往半年的女友一直不肯說家裡在幹嘛的，多問就閃躲、把話題扯開，直到最近才吐實，「原來她家是台南的養豬戶」。

原PO轉述，女友從小就會在家裡幫忙弄飼料，「老爸直接在豬圈旁邊蓋一棟房子給家人住，所以他們從小到大與豬為伍，都習慣那個臭味。」

「沒想到他們家是在做這種比較低階的工作」，原PO強調，他是土生土長的台北人，家裡有一戶4房公寓，爸爸是年薪百萬的工程師、媽媽在當公司行政，他直言爸媽不會接受女友一家人，上網求助：「沒有結果的戀情是不是該早點分手？」

結果發文釣出許多「贊成分手」的網友，只是立場完全從女方出發，「以你這種觀念，分手是對的！別耽誤對方」、「趕快分手吧！對你女友好」、「拜託你放生她，你根本配不上她」、「看不起養豬？她爸收入可能是你爸好幾倍」、「住台北年收百萬，這種條件也好意思講」、「養豬不偷不搶，哪裡錯了」。

(中時新聞網)