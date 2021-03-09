民進黨立委王定宇遭爆與民進黨發言人顏若芳同居，雖兩人雖澄清是房東與房客的關係，但仍引發外界議論。對此，《中天新聞》派出記者進行街頭民調，詢問民眾是否認同王定宇的「分租說」，結果顯示，最多人選擇「騙肖欸，這理由太瞎了，汙辱我的智商」這個選項。

針對同居疑雲，顏若芳跟王定宇今(9日)面對媒體詢問，異口同聲表示是共同分租，王定宇分租其中一間而已，並澄清2人指是房東與房客關係。

對此《中天新聞》派出記者在街上詢問路人的看法，結果顯示，在這次街頭民調的6個選項中，「老公/老婆跟異性分租，哩麥擱回來」獲得3票；「可憐喔，房價貴到立委要分租，攏柯文哲害的」獲得一票；「就說吧，首都沒搬遷，和立委要分租，攏馬英九害的」獲得0票；「好棒棒，這理由太棒，分租美女陪吃陪聊，我也要」獲得1票；「騙肖欸，這理由太瞎了，汙辱我的智商」獲得11票；「哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」獲得5票。

一名阿姨接受採訪時笑個不停，並表示，「這真的能這樣笑了，太好笑了，當我們三歲小孩嗎？」；一位大哥則直言不相信王定宇的說法，「這個是鬼扯，鬼扯，騙肖欸，這個理由太瞎了，這個這個這個，汙辱我的智商，侮辱我們的智商，我貼這個好了」；一名年輕人指出，分租感覺只是藉口，所以他要行這個蓋棉被純聊天之實，理由實在是有點牽強。

辮子妹直擊時間!同居疑雲稱"分租"你覺得?

(中時新聞網)