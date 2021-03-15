王定宇準備離開立院時，被大批媒體緊盯，因現場空間擁擠，他2度被攝影機撞到。(圖 截取自中時新聞網youtube)

王定宇現身記者緊追不放 連2次被攝影機撞竟爆神回應｜2021.03.15

已婚的民進黨立委王定宇被周刊拍到民進黨發言人顏若疑似同居，王定宇今(15)日上午現身立院對外說明。而在王定宇要離開時，大批媒體守候在走廊上，準備繼續採訪王定宇，由於走廊上十分擁擠，王定宇離開時還被攝影機撞到2次，而面對記者的追問，他還突然反問記者一句「最近有沒有和媽媽聯絡？」有網友看到後忍不住直言「再掰啊」。

王定宇在立院結束質詢後準備離開時，一出門就遇上大批媒體訪問，他表示，「質詢完還要這樣拍喔？」，接著，因走廊上十分擁擠，一架攝影機直接撞到了王定宇臉上，讓他稍微後退了一下。

接著，王定宇繼續準備離開立院大樓，並一邊回應記者提問，「都講過了啦」，不料因現場擁擠，攝影機第2次撞到王定宇，他只好停下腳步，並等記者拉開距離，「你這樣不好，這樣不好，你這樣會受傷啦，我已經講兩次了不是嗎？ 都一樣啊 」。

面對記者追問，當初怎麼跟顏若芳簽約的，以及打卡的問題，王定宇回答，「現在就不租了，租這4、5個月，也是偶爾去用，我打卡從來不代表我在那裡」。王定宇下樓梯時，有記者問他，這禮拜有跟顏若芳談過嗎，王定宇回應，「沒有欸」；針對記者繼續追問為何不連絡了，王定宇笑著反問，「你最近有沒有跟你媽媽聯絡？」記者回答「有」，王定宇則說，「那很好，表示你們感情不錯」，

接著，王定宇忍不住直言，「好啦，謝謝，我該講的都講了」，並快步走出立法院，但仍有不少記者追著他走到戶外，王定宇回應，「我該說的都說明了好不好？謝謝你」，並要記者小心安全，之後便快步離開現場。

有不少網友看到影片之後表示，「再掰啊！再騙啊！當國人都是白目嗎？同居被抓包才是真的吧！」、「平時那副嘴臉那裡去了」、「就算瞎扯蛋還是有道德知識水準不夠及盲從的人會支持他，大立委是真小人或是偽君子，只有他最清楚…大家就心照不宣了」。

(中時新聞網)