神隱6天首現身！ 王定宇回應同居風波：我不再租了，太太都清楚

民進黨立委王定宇近日爆出同居風波，今(15日)終於首度現身面對媒體，表示租屋事件告一段落，不再租房了。對此，前外交官介文汲在廣播節目中感嘆地說，「王定宇先生事情『船過水無痕』， 台灣現在就一言堂，顏色對了就沒事」；他更斷言民進黨這些倒行逆施，雖今年沒有選舉，「但老百姓都會記得清清楚楚！」

王定宇15日對租屋問題強調，事情告一段落，租了4、5個月，他也不想租了，8000元房租只有一個床位很貴，之後還要「再找」。被問到未來如何解決居住問題，王定宇說，他之前就找了好幾個地方，顏若芳的地方是其中一，之後還會再找，8000元對他來講很貴， 只有一個床位而已。

另外，王定宇說，相關問題他第一時間就回應了，就是單純分租狀況，從一開始到現在太太家人都很清楚，這幾天也看了事情的發展，至於這段時間讓支持的朋友擔心，讓媒體朋友花了很多時間，他覺得「很不好意思」，租屋的事情應該告一段落，他也不再租了。

而針對王定宇的同居風波，介文汲15日在廣播節目《千秋萬事》中說，「這個事件已經船過水無痕，媒體敢問的沒剩幾家，其他家都被民進黨指示做法了，台灣現在就一言堂，顏色對了，為非作歹，只差沒殺人放火，不然都沒事」；不過，民進黨此種處理方式，介文汲忍不住轟，「這種作法一定有極限， 看能胡作非為到幾時，雖然今年沒有選舉，但這些種種倒行逆施，老百姓都會記得清清楚楚的。」

(中時新聞網)