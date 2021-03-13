變性網紅罔腰，上月突然在社群網站PO出孕肚照宣布懷孕，消息曝光後震驚全台灣，更驚動高雄市衛生局介入調查，事後男友更怒嗆衛生局「好好笑，我坐等如何開罰」，態度相當囂張，未料今(13日)半夜突然在臉書PO文致歉，坦承從頭到尾都沒有懷孕，不過前男友鳳梨依舊留言力挺。

罔腰半夜無預警發文道歉，坦承從頭到尾都沒有懷孕，只是想體會若自己懷孕會是什麼樣子，因此才發布男朋友摸肚皮的照片，體驗當媽媽的感覺，接著將矛頭指向各大媒體，認為是媒體用假懷孕議題大做文章，更指出被有心人做假圖，扮演她和男朋友故意挑釁的對話，強調全部絕非她的本意，如今除了深刻反省之外，也跟所有人表達最深歉意，對此，前男友鳳梨依舊給予支持，並留言打氣：「以後多加注意就好，肯認錯至少就會讓一些受到影響的人心裡舒服一點，加油」。

前陣子媒體報導的懷孕新聞事件 對於關心這件事的所有朋友及網友 在這邊跟所有人道歉 起先是因為得知家人有喜事 替家人感到開心 想著如果是在自己身上 會是什麼樣子 所以和男朋友拍了摸肚皮的照片 體驗自己當媽媽的感覺 最直接的分享生活一直是我... 由罔腰發佈於 2021年3月12日 星期五

不過根據她PO出的333字道歉文，有網友從直疑根本不是她親手所寫，最大關鍵就是「文裡完全沒有錯字」，加上與她平時發文的語氣落差極大，因此推測是找人代寫，質疑她的道歉毫無誠意。

罔腰才道歉完又將錯推到媒體身上。（圖／wen06.15 IG)

而她在臉書雖然放低姿態，公開道歉坦承所有錯誤，不過卻在新設的IG帳號，直揭開嗆質疑她的網友，「現實動態跟媒體截圖，本來就媒體愛不實報導，本人我已道歉」，依舊不見悔改之意。

(中時新聞網)