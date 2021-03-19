已婚的民進黨立委王定宇遭爆同居同黨發言人顏若芳，兩人形象重挫。近日王定宇除了上節目上節目道歉，也現身回應同居疑雲，但他的種種行為，都讓資深媒體人陳揮文今(19日)晚間在廣播節目中批評，危機處理是「零分」。

資深媒體人陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到，基本上王定宇危機處理是零分啦，你看他在醜聞爆發之前很兇，對很多事件都侃侃而談，像是福原愛、鳳梨事件都講很多，結果遇到自己事情，處理得這麼差。

王定宇18日接受電台專訪再度澄清，並自爆大學時代曾與現任中部某女立委及其他人合租公寓；被影射的民進黨立委何欣純痛批王「說一百個謊沒辦法圓那個謊」。對此，陳揮文忍不住吐槽王定宇，「你們同黨立委說你在說謊，信用真的破產了啦！」「你去扯人家幹嘛呢？你為了顏若芳扯出何欣純，到底誰該怪誰啦，這真的是很誇張」。

對於被扯出曾經共同分租的往事，何欣純無奈表示，非常意外跟震驚，怎麼會把事情扯到她身上，其實王定宇只要把事情說清楚就好，不必要扯到其他人。陳揮文進一步說，「我如果是立院記者一定會問何欣純，王定宇作風是怎麼樣？」他也認為，雖王定宇保護太太的舉動是對的，但也該保護顏若芳，這樣子的作法很糟糕。

(中時新聞網)