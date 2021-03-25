前總統府發言人丁允恭擔任高雄市新聞局長時，與女記者（Y女）在辦公室發生3次性行為，丁坦承在上班時間做「不宜行為」但否認性騷擾，懲戒法院昨(24日)判決撤職，停止任用2年。對於判決結果，丁在臉書貼文表示，坦然接受裁處。對此，資深媒體人、前高雄市新聞局長王淺秋今(25日)在臉書寫下「原來新聞局長這麼好幹」、「比八點檔還腥羶的官場現形記」。

丁允恭被判撤職，是除了免職外次重的處分，而其停止任用2年屆滿後，如果再任公務員者，2年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務。對於判決結果，丁在臉書貼文表示，坦然接受裁處，但也希望外界不要再以「性騷擾」指涉此事。

王淺秋25日在臉書寫下，「第一次知道，原來新聞局長這麼好幹，上班時間除了濫用辦公桌，還可以溜去女生自費租的小套房尋歡，公務不忘娛樂，多元發展。同樣的位置，我們公僕人生沒日沒夜忙正事，壓力破表，睡眠不足，健康亮紅燈。真是天壤之別。」

王淺秋提到，但丁允恭即使被認定有損政府及公務員形象情節重大，「還是可以理直氣壯出來攻擊對方，讓年輕太太出來承擔當打手，而且只要停職任用兩年，兩年後繼續當大官嗎? 好個民進黨發言人們官場現形記。」

貼文曝光後，引發網友討論，有人留言寫下「不是有臉當官嗎？重點是絕對升官。不都是這樣」、「因為綠色是可以被原諒的顏色」、「絕對會回來的」、「台灣人總是健忘過一陣子就沒人記得了」。

(中時新聞網)