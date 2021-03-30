俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機

瀋陽飛機工業（集團）最近宣布技術突破計畫，以確保成功研製新型4代隱形戰機，並將在今年試產，同時進而研究下一代戰機。

據中方官媒《環球時報》29日報導，隨著美中競相開發下一代戰機，廣泛預料，中方將研製隱形航母艦載戰機。「中國殲擊機搖籃」之稱的瀋飛上周在微信公眾號上發布聲明，公開了2021年的工作計畫。

聲明中說，將藉由提升積層製造，控制表面電磁缺陷，還有自動化纖維放置等相關技術，在第4代戰機計畫上追求突破，以成功研製這款戰機。而中方所謂的4代戰機，是指如殲-20，F-22和蘇（Su）-57等隱形戰機。

雖然聲明中並未明指是哪款戰機，但附上了FC-31「鶻鷹」戰機的照片，這也是目前所知，瀋飛打造的唯一4代戰機。而《航空知識雜誌》主編兼知名航空博主王亞男說，認為聲明中所指的是改良型FC-31是有道理的，因為目前的版本只是原型。據他推測，中方海軍未來需要在航母上有較先進的戰機，而為這量身訂製的FC-31是個好選擇。

(中時新聞網)