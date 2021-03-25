為因應半導體產業在臺灣及亞太巿場成長及未來發展需求，巨菱公司於臺中港區加碼投資新臺幣46億元興建工業級過氧化氫製造工廠，新廠於25日舉行動土典禮，新廠預計於明年12月完工正式營運。

動土典禮由該公司董事長石川宏道主持，經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕、中港分處分處長梁又文、財政部關務署臺中關關務長劉莉莉、交通部航港局中部航務中心主任張家豪，及經濟部投資臺灣事務所營運長陳明珠等貴賓到場致賀，並應邀執鏟。

巨菱公司為日商三菱瓦斯化學株式會社於2000年在中港加工出口區設立，從事半導體及液晶面板產業製程使用之電子級先進化學品專業生產，屬於產業供應鏈之上游材料商，2014年巨菱公司看好臺灣經濟發展，加碼在臺投資新臺幣15.6億元擴增產能，並於中港加工區增建研發大樓藉以強化本地的研發能量。為了掌握未來半導體產業成長的趨勢，提升產銷的效率及降低營運成本，經兩年評估後，決定深耕臺灣市場，擴建新廠生產工業級過氧化氫及電子級化學品原料。

加工處處長楊伯耕致詞表示，當初巨菱公司要擴廠時，中港加工區無適合的設廠用地，經加工處中港分處協助轉介，最後擇定鄰近中港加工區的臺中港石化工業專區興建新廠。新廠將直接在地生產半導體產業所需化學品，並將日本先進製程技術轉移到我國，不但降低半導體產業原料大部份依賴國外進口的風險，亦讓產業供應鏈更加完整。

巨菱公司預估2026年中港加工區廠與臺中港西碼頭新廠合併年營業額將可成長兩倍以上，相信在巨菱公司再次加碼投資臺灣，加上巨菱公司精益求精及創新研發的精神，定能讓國內半導體及液晶面板產業蓬勃發展，為國內科技產業、廠商及政府團隊共創多贏局面。

今年是加工出口區建成55周年，「科技產業園區設置管理條例」也於2月3日奉總統公布正式更名為「科技產業園區」，加工處預計3月28日舉辦新名揭牌儀式，屆時歡迎各界一起共襄盛舉。

(工商 )