警方起出山老鼠犯案用的工具以及竊盜得來的珍貴林木。（警方提供）

居住在新北市三峽區簡姓男子，得知國有林地內種有珍貴肖楠，竟持鏈鋸將林木裁切運送下山，甚至磨成粉狀，變賣給金紙店，每公斤可賺取4000元，保安警察第七總隊刑警大隊本月22日持搜索票，在簡男住處起出699公斤珍貴林木，訊後依違反森林法函辦。

保七刑大指出，為遏止林木盜伐行為，掃蕩山老鼠，今年啟動「滅鼠專案」全省共查獲12萬公斤的珍貴林木，並從去年6月根據一起盜伐林木案件，循線查出漏網之「鼠」，本月中追緝到案。

50多歲的簡姓男子有多起竊盜前科，時常在附近國有林地內尋找肖楠，並持鏈鋸鋸開肖楠，加工成黃金磚變賣，角料則研磨成肖楠粉，共計23公斤，每公斤可以4000元賣給金紙店，警方查獲犯案用的鏈鋸、背架，訊後依照新北地檢署後續偵辦，並追查其他共犯。

保七總隊呼籲，台灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，任何人都不能據為私有，應秉持傳遞守護山林精神，共同保護台灣珍貴的自然環境及資源。

(中時 )