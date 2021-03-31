居住在新北市三峽區簡姓男子，得知國有林地內種有珍貴肖楠，竟持鏈鋸將林木裁切運送下山，甚至磨成粉狀，變賣給金紙店，每公斤可賺取4000元，保安警察第七總隊刑警大隊本月22日持搜索票，在簡男住處起出699公斤珍貴林木，訊後依違反森林法函辦。
保七刑大指出，為遏止林木盜伐行為，掃蕩山老鼠，今年啟動「滅鼠專案」全省共查獲12萬公斤的珍貴林木，並從去年6月根據一起盜伐林木案件，循線查出漏網之「鼠」，本月中追緝到案。
50多歲的簡姓男子有多起竊盜前科，時常在附近國有林地內尋找肖楠，並持鏈鋸鋸開肖楠，加工成黃金磚變賣，角料則研磨成肖楠粉，共計23公斤，每公斤可以4000元賣給金紙店，警方查獲犯案用的鏈鋸、背架，訊後依照新北地檢署後續偵辦，並追查其他共犯。
保七總隊呼籲，台灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，任何人都不能據為私有，應秉持傳遞守護山林精神，共同保護台灣珍貴的自然環境及資源。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。