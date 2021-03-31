19日傳出美國分行將大虧20億美元的日本野村控股(Nomura Holdings)，股價迄今短短兩天，一度大跌快兩成外，也讓外界質疑，這家全日本最大券商的風險管理，是不是早已亮起紅燈。

這次Archegos避險基金違約事件，除了野村損失慘重外，其它券商也紛傳災情，預估全部將虧損高達60億美元。

這檔由老虎亞洲(Tiger Asia)前基金經理人黃比爾（Bill Hwang）所操盤的避險基金，上周因無力補繳高額保證金，導致大幅拋售持股，並引起全球矚目。

不僅是日本最大券商，同時也是最大投資銀行的野村證券，在新執行長奧田健太郎（Kentaro Okuda）2020年上任後，一直努力增加曝光度。美國這個全球大舞台，野村自然也不會缺席。因為在過去十年，奧田就已鴨子划水般，不斷推動野村全球化。

但是Archegos一個單一客戶，就可以讓野村賠掉20億美元，也讓市場質疑野村的風險控管部門，是不是出了什麼問題。

據悉，為了處理眼前這個爛攤子，野村美國分公司的一切規劃都將暫停。此外，此消息一傳出，野村股價也從721日圓，重摔至目前582日圓，跌幅近兩成。因股價還沒有止血跡象，故遭到同業調降評等。

摩根大通(JPMorgan)認為，若一個客戶就可以造成野村如此巨大虧損的話，那這家券商的風險控管就大有問題。同時，野村評等也被摩根大通從中性下調至減持。

不過，野村並不是唯一受害者。三菱日聯金融集團(Mitsubishi UFJ Financial Group)應該也受到波及，目前得知可能虧損3億美元。同時，瑞士信貸(Credit Suisse)財報也會有影響。

岡山證券(Okasan Securities)表示，野村一直持續在全球擴張以及企業重組。而要成為一家頂級的全球投行，野村也得被迫分擔新客戶的風險，這樣才能爭取到變成死忠老客戶。所以，野村有時也很無奈，因為沒有選擇。

迄今，在新執行長奧田領軍下，國際業務發展快速。包括美洲，歐洲，中東，非洲與除了日本的亞洲地區，2020年的後9個月，獲利大增三倍至1,672億日圓，約15.2億美元。

同時，野村美國分行營收飆升至1,268億日圓，至2020年3月為止的財年，獲利為74億日圓。至於在前一年的2019財年，野村美國公司則大虧1,141億日圓。

晨星（Morningstar Equity Research）表示，野村證券或許可以在一些風險較大商品上，減少暴險程度。例如美國掛牌的股票選擇權等。晨星補充，野村這次意外巨虧，也宣告新任近一年的執行長，蜜月期已正式結束。

不過，野村證券拒絕評論此利空報導。

(時報資訊)