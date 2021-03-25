苗栗、台中將從4月6日起，調整水情燈號轉為「紅燈」，竹南、頭份、後龍海寶里將啟動「供5停2」分區供水。由於苗栗縣有5座水庫，平時提供台中、新竹用水，如今水情不佳第一個限水的為苗栗縣，引發國民黨立委陳超明不滿，25日苗栗縣長徐耀昌也表示不公平，但會努力尋找水源，維持縣民用水穩定。經濟部長王美花則呼籲，台中跟苗栗的鄉親辛苦一點，多節水，共同克服難關。

25日經濟部長王美花抵苗栗，出席力晶積成電子銅科新廠動土典禮，被問及苗栗縣有5座水庫，為何圈選苗栗、台中做為限水縣市。王美花回應，依照苗栗跟台中目前的供給情形判斷，確實需要情形比較少一點，苗栗縣限水的地區主要在竹南跟頭份，其他地區用減量方式，若輪流、不輪流限水，主要在於管線的長度，單純用減供的話，可能館末端減15％會出不來，因此用這樣的技術性來做安排，其他地區用減供不停供方式，是因為它有獨立管線。

王美花指出，台中跟苗栗的鄉親辛苦一點，多節水，考量許多住戶、大樓或家庭屋頂，都有儲水池、儲水槽，鄉親盡量節省使用，共同克服難關。

徐耀昌表示，水庫供應新竹、台中用水，全台第一個限水的又是苗栗人口最密集的竹南鎮、頭份市，「有點不公平」，縣府並積極尋找水源，目前通霄伏流水工程進度到50％，可能4月底營運，屆時一天供應1萬噸的水，另有36口亢旱井，1天可提供1800噸水，其他另有水資源中心、後龍伏流水，水利署也提供苗栗開10口井，屆時有千噸水供應，苗栗市田寮圳水質淨化場可以提供1天1000噸民生用水，將努力開發水源給18鄉鎮使用，並提醒民眾節約用水，養成節水習慣共同抗旱。

(中時 )