春夏交替之際，滿山遍野的桐花盛開，為連綿起伏的翠綠山頭點上雪白意境，花雨隨風飛舞，宛若五月雪，如此浪漫美景即將於全國著名賞桐景點苗栗銅鑼客家大院展現，甫於去年九月接手經營客家大院的陽明山姜太公道場結合當地觀光資源、宗教、愛情元素，重新打造桐花季亮點，花季將於三月中旬起跑，遊客不僅可賞桐花，品嚐客家風味美食，更可參拜姜太公，祈求月老賜姻緣、好人緣，並取用龍泉水開財運，祈求諸事吉祥如意。

道場主席羅世新表示，客家大院腹地廣大，正為桐花樂活公園所在地，園區栽植上萬顆油桐花樹，並設有步道可供漫遊，每年桐花季來臨，漫步其中，便會見到翠綠枝梢上點綴上朵朵雪白，當微風緩緩拂過，雪白的油桐花落下，宛如下雪般，相當夢幻。如今新冠疫情獲得控制，國人需藉由觀光休閒活動調劑身心，大院依山傍水，整體造景設計融合宗教元素，並精心規劃打卡拍照景點，適合闔家造訪，留下春遊美好回憶。

羅世新也指出，農曆春節剛過，接下來農曆二月初二便是龍頭節，又稱「龍抬頭」，為我國傳統節日之一，此為主管雲雨的龍王抬頭之日，也意謂著在此之後雨水會漸多，有利耕種。二月初二還有特殊的「引錢龍」習俗，人們早早地挑水回家，倒入水缸，謂之「引錢龍」。

據說最先把水挑回的人家，是最早引到錢龍的，這一年裡就會財運大好。客家大院正前方為後龍溪，清代先民為開墾沿溪尋找水源，於此地登岸，發現一口泉水，因地處龍脈，又具備玉帶環腰風水格局，故取名龍泉，而當地客家鄉親便有著「引錢龍」習俗，遊客來賞桐，也可取用龍泉水開財運。同時，二月初二亦是福德正神土地公聖誕，園區內有一尊土地公，在此招財納福超過兩百年，遊客也能一併祈求土地公賜福。

另外，羅世新表示，客家大院前身為媽祖村，自姜太公道場進駐以後，便陸續供奉湄洲媽祖、白沙屯媽祖、鹿耳門媽祖等七尊媽祖，桐花季也恰好遇上「三月瘋媽祖」，歡迎各地參與媽祖遶境的香客前來「會香」休憩，並點上道場獨有的十二生肖守護神燈，祈求眾神明賜福，好運連連。

(中時新聞網)