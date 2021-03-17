武則天是中國歷史上唯一的女皇帝，談到她的功過，即便是保守的宋朝，司馬光也不吝稱讚她「政由己出，明察善斷，故當時英賢亦競為之」。雖然如此，武則天雖是女皇帝，卻不是一個女權支持者，執政期間未推出任何對女權有利的政策，立儲亦從未考慮親生女兒太平公主。

眼下，中華民國總統蔡英文，似也如千年前武則天一般，以女性身分掌大位，但卻未有「拉其他女性一把」的打算，續第二任期初期女性閣員比例創新低（僅4位）之外，此次王定宇、顏若芳事件，更讓人感受到蔡英文對女性從政下屬的淡漠。王定宇待顏若芳如此刻薄，蔡英文為何不置一詞？

這次王顏二人遭狗仔偷拍事件，由於未拍到親密接觸畫面，給了當事人狡辯空間。當事人為了政治前途極力辯解，亦是情理之內。但辯解總是要邏輯合理，王定宇先是無視立委已有會館可住的事實，扯自己是「分租顏若芳8000元房間」，後來甚至說「不租了」、「8000塊太貴」。遭立委葉毓蘭狠酸「如果民進黨能提供台北市1萬間以上的房間出租，並只收8000元的房租，給年輕人立委級的待遇，才對得起廣大的年輕支持者。」名嘴朱學恆更以日本知名漫畫「純情房東俏房客」調侃之。

從頭到尾，王定宇高調又理直氣壯的辯解，搞得越描越黑。但重點來了，如果要辯解，那就要行為前後一致，邏輯合理。王定宇若真如他口中所言100%沒錯，那王定宇、顏若芳兩人就應「馬照跑舞照跳」，同樣繼續享有工作權才對。

然而顏若芳卻在沉默多天後，於本周一臉書聲明：「對於私事造成公眾資源浪費討論，我深深感到抱歉，並深自檢討。自己近期會沉潛檢討，暫不進行對外發言工作。」、「我會謹記這次經驗，該房子也不再外租，避免誤會」，最後更補上「再一次為個人的私事影響公務向大家道歉。」

天啊！照王定宇的邏輯，顏若芳不過就是一個單純的房東，甚至還是低價提供新屋的好房東，怎麼卑微至此，需要道歉再道歉，甚至喪失替民進黨發言的工作權？

一個巴掌拍不響，無論王定宇、顏若芳具體是什麼情況，都是兩人合意下的結果，應負同等責任。結果卻是王定宇高調理直氣壯，甚至威脅要告人，顏若芳既卑微更喪失工作權。在在彰顯了女權對民進黨來說僅是修理韓國瑜、柯文哲等政敵的工具，是用來要求他人，不是要求自己的。能狡辯就狡辯，狡辯不了了就由女生負責犧牲事業承擔，男生則繼續當他的海董親信，湧言會大將，繼續義正辭嚴罵中共、罵國民黨、罵馬英九，這像話嗎？

最讓人遺憾的，顏若芳是民進黨發言人，蔡英文是民進黨主席，是顏的老闆，蔡英文明明可以選擇撐顏若芳到底，指示黨務高層依「顏真的只是房東」的邏輯處理顏的去留，繼續讓顏在自己的工作舞台上表現。但最終卻是選擇用犧牲女生的方式處理，也連帶讓王定宇這個男生難以洗白。這叫做重視性別平權的政黨？鬼相信！

兩廂情願的事，怎麼可能只有一方有錯？另一方沒錯？兩人是有連動關係的，要就都不懲處，若只有一方受懲處，只會讓人同情弱勢的一方，連帶讓強勢的一方看起來「更像壞人」而已。顏若芳越是淒涼，王定宇就越顯得面目可憎。

事已至此，蔡英文不說話，民進黨婦女部不說話，女權喊最大聲的綠委范雲仍然不說話。奉勸任何一位想在民進黨求發展的年輕女性，珍愛政治生命，遠離薄情老綠男，更要遠離滿口女權的女老闆。

（作者為網路媒體工作者）