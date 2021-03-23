蔡英文出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」｜2021.03.23

空軍2架F-5E戰機昨（22）日發生擦撞墜海意外，兩名飛行員一死一失蹤。蔡英文總統今天表示，已指示國防部務必要全力搜救，並釐清事故原因，也要向殉職的飛官的家屬表達最沉痛的哀悼，事故讓人悲慟，但是國軍官兵依然堅守崗位。退輔會主委馮世寬則表示，飛行失事不可避免，但要努力去防止。

4架空軍F-5E昨天下午2時30分從台東志航基地起飛訓練，其中2架3時06分在屏東外海擦撞後墜毀，國搜中心下午4時41分尋獲飛行員羅尚樺，搶救後宣告不治，另一名飛行員潘穎諄仍在搜尋中。

蔡英文今天出席出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」致詞時表示，今天是三總松山分院航空醫學大學動土的日子，不過很遺憾，昨天在屏東牡丹外海有兩架F5E戰鬥機發生事故，羅尚樺中尉不幸殉職，潘穎諄上尉仍然在搜救當中。

她說，國防部長邱國正上午已代表她前往台東慰問家屬，也在現場指揮搜救工作，她已指示國防部務必要全力搜救，並且釐清事故原因，也要向殉職的飛官的家屬表達最沉痛的哀悼，事故讓人悲慟。但是國軍官兵依然堅守崗位，今天在場的醫護同仁也是如此。

2架F5戰機擦撞墜海，總統蔡英文今發表談話。圖為「漢光34號」演習，F5戰機依令起飛。（資料照／軍聞社）

退輔會主委馮世寬也對昨天的空軍飛行員失事表示很不捨，他說，他心裡非常的難過，難過的是，他昨天穿著飛行衣到立法院去接受質詢，意思就是，無論受到什麼批評，我們還是勇往直前，也就是「我不知道能不能回來，但是我們還是要去」。

他是在昨天下午聽到飛行員失事意外，馮世寬表示，他以前也是飛行員，他非常的難過，但是他想告訴大家，「飛行失事是不可避免的，但是我們卻要努力去防止」，他覺得空軍已經做了最好的準備，但是天候因素、人為因素，都可以導致會有這些事情的發生。

他呼籲全國民眾應該要想到他們的辛勞，給他們最大的祝福，也希望他們「在飛行之前，準備準備再準備，飛行的時候，安全安全再安全」，讓國家戰力強到我們能夠抵禦外侮、能夠保衛自己，都能夠有飛行安全。

對此次意外，他感到難過，也祈求他們平安，希望全國老百姓給他們加油、打氣，「今天國防就要靠空軍，我們一起來努力一起來祝福」。

(中時新聞網)