48歲的顏嘉樂2014年和老公狄志杰結婚後，為了求子推掉許多戲劇演出，婚後第3年開始嘗試人工受孕，努力1年半後終於懷龍鳳胎，轉眼雙寶也2歲3個月。她近期暌違6年重返舞台劇，演出李國修老師紀念作品《京戲啟示錄》2021年創拓版演出，2日出席記者會受訪，她坦言求子不易，也很怕失敗，尤其自己年紀大得爭取時間，每個月都要取卵、凍卵，怕打針的她挨了無數針，「很心酸，但辛苦都值得」。

她做試管2年來，固定到新竹配合的醫院，辛苦了1年半僅有6顆成功受精卵，植入子宮存活才成功，沒想到第一批3顆全軍覆沒，她心想「若剩下3顆沒有就放棄」，在不抱希望的心情下，沒想到剩下3顆中2顆，「我覺得1個就謝天謝地，沒想到中2個，這2個在家裡有多寶貝」。

她透露，姊姊相較個性比較好帶，姐弟倆在外會乖乖坐著吃飯，只有在家裡很鬧，虧他們是「公關」。不過老公、婆婆捨不得罵小孩，顏嘉樂只好扮起黑臉管教，她不喜歡體罰，但偶爾輕打手或屁股，「不能由著他們養成這習慣」，也透露老公心疼之餘，私下曾跟她說別太兇，但尊重她帶小孩建立規距。不過雙寶黏媽媽，即便被罵後仍跑來討抱抱，她笑說「可能是媽媽特權」。

照顧孩子夫妻有責，顏嘉樂不忘感謝老公「狄志杰是讓我下巴掉下來的好男人，婚前很像小孩，不知道婚後這麼疼小孩，幫著照顧，有種小孩變大人、至少變哥哥的感覺」，讚他除了不能餵奶，把屎把尿沒抱怨，聽到小孩哭，就從遙遠地方飛奔而來，若看孩子撞到臉紅腫也緊張半天，安撫他反被回「哪有人當媽媽這麼輕鬆！」而小孩常見半夜發燒，狄志杰立刻就想看急診，她得趕緊翻資料，告訴狄志杰是常見狀況，別這麼緊張。

顏嘉樂近期復出拍戲演出，唯一要求是8點前收工，她去年就客串華劇。這回演出《京戲啟示錄》角色為不倫戀，角色輕但情緒重，8點收工要求起初讓藝術總監王月有些為難，「幸好李小平導演說可以，可能老師（李國修）默默在幫我，讓我有個角色能演，也能參與這齣戲，意義很重大」，也自豪自己比老公早演到這部戲，「我們是在屏風認識，輪到他嫉妒我了」，更回想當年國修老師要他們結婚生小孩，「我們最大心願，一定要帶雙寶去台中看老師」。

(中時 )