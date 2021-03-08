IT服務商緯創軟體（4953）公告2月份單月營收為4.28億元，月減7.77％，年增25.34％，累計前二月合併營收為8.92億元，年增19.75％。緯軟表示，2月因適逢農曆新年假期工作天數減少，營收較上月為低，但相較歷年同期仍明顯增長，單月及1～2月累計營收皆創同期新高，持續突破歷年紀錄。

以獲利來看，2020年緯軟毛利率、營業利益率、稅後淨利率三率齊揚，皆較前年同期成長1.3％。2020年全年自結稅後淨利4.66億元，年增12.8％；每股盈餘7.06元，高於前年的6.23元，寫歷年新高。緯軟也將於本周四（3/11）舉辦法人說明會，進一步說明全年營運展望。

緯軟表示，以2021年來看，將持續專注台灣、中國大陸，日本，美國四大市場，包括中國大陸的新基建計畫將5G基建、台灣國發會的六大核心戰略產業等，都將有助於整體IT市場需求增溫。

除政策面驅動以外，大型互聯網、金融、電信、製造業客戶的資訊服務需求持續增溫，也將有望進一步帶動緯軟2021年全年營運表現。

(工商 )