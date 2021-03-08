儘管2月適逢農曆春節假期，工作天數較短，但在大陸政府推動就地過年政策，加上華宏(8240)鼓勵員工留廠防疫，因此農曆年後大陸廠員工復工率高達95％，帶動2月合併營收7.58億元，年增30.51％，為6年來同期新高；累計前2月營收17.52億元，年增27.83％。

華宏光電材料銷售持續增溫，各光學膜片出貨量及銷售額均有不錯表現，加上高機能BMC材料與車燈成型品、DAP材料及工程塑膠銷售回溫，整體出貨動能隨著客戶訂單需求持續升溫，2月營收亮眼。3月工作天數恢復正常，拉貨動能將優於2月，公司對於第1季營運展望樂觀。

今年5G及網通需求預期強勁，華宏積極佈局5G相關材料的開發與銷售，如製程用保護膜，並與客戶共同合作研發5G高頻基材、高功率散熱材；散熱材料方面，Flexible NB散熱片已獲客戶採用且銷售穩定成長，配合5G高散熱需求，散熱材料將積極強化手機、NB市場的應用；高機能材料的無鹵耐燃DAP材料可應用於5G行動網路相關零組件，包含網路濾波元件及變壓器外殼。在各主要產品線偏向正面發展，今年整體營收表現可望穩健成長。

(時報資訊)