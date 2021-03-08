全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻麥肯琪．史考特（Mackenzie Scott）在2019年離婚後，獲得亞馬遜4%股份成了全球女巨富之一。最新報導指出，現年50歲的史考特近日已再婚，嫁給西雅圖私立中學的化學老師丹．朱維特（Dan Jewett），和她同齡的新任丈夫也承諾將捐出大部分財產幫助他人。

注重隱私的史考特再婚時並未公布喜訊，媒體是從富豪慈善網站「捐贈宣言」﹙The Giving Pledge﹚6日公告的一封信得知此事。朱維特在信中寫著：「我娶了一個世上最慷慨的好人，我加入她的行列，承諾捐出鉅額金錢幫助他人」。

史考特離婚後躍居為全球第22大富豪，身價高達530億美元。過去2年來積極於慈善事業，光是2020年7月就捐出17億美元給116個慈善機構，幫助到不少受疫情之苦的人。

朱維特對她充滿欽佩，也加入捐贈所有財富的行列，儘管作為教師的收入並不能和世界首富相比，但他說「以這封信表明我打算放棄我人生中的大部分財富，我一生的大部分時間都是老師，也心懷對周圍人慷慨，意味我會盡我所能，奉獻我的各種資源，包括時間、精力與財產。」

此外身為作家的史考特也在亞馬遜網站的作者簡介上，悄悄更新狀態，稱「與4個孩子和丈夫丹﹙朱維特﹚一起住在西雅圖」，證實已找到新歡。貝佐斯也透過發言人祝福前妻再婚：「丹（朱維特）是一個大好人，而我為他們兩人感到高興。」

50歲朱維特是西雅圖私立湖濱中學﹙Lakeside School﹚的化學老師，史考特小孩也就讀該校。尚不清楚史考特和他什麼時候結婚，或者在一起有多長時間。

(中時 )