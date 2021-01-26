對於阿斯利康(AstraZeneca)宣布將有幾周時間會減少對歐盟出貨，歐盟官方在周一威脅將禁止該公司將疫苗出口到歐盟以外的第三國。

阿斯利康在上周五宣布，第一季延遲對歐盟的疫苗交貨；而此前一周，輝瑞(Pfizer)也作了類似聲明。

歐盟健康事務官員在周一與阿斯利康舉行了線上會議，歐盟健康事務專委Kryiakides指出，該公司的答案至今無法令人接受。

雙方在周一晚間進行第二次會議，專委指出，阿斯利康試圖提交比合約少非常多的疫苗，無法接受，強調歐盟對該公司疫苗開發注入資金，現在想獲得回報；歐盟希望澄清交易，並讓疫苗從歐洲出口完全地透明化；Kryiakides強調，從現在開始，所有在歐盟生產新冠疫苗的公司，如果要將疫苗出口到第三國，必須提出早期的通知。

阿斯利康目前在荷蘭有工廠；輝瑞則在比利時有生產工廠。

歐盟與六家藥廠簽有預定購買的合約，總共有23億劑，阿斯利康則占有3億劑。從去年12月開始的疫苗接種行動，歐盟目前僅靠輝瑞疫苗，但歐洲醫藥署(EMA)已批准莫德納(Moderna)疫苗的緊急使用，阿利斯康疫苗預計在1月29日批准通過。

(時報資訊)