台南市農業、環保、水利、地政與公所等單位討論龜仔港排水處理方式。(台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真)

近日民眾陳情，台南柳營區龜仔港大排周遭畜牧場未妥善處理牛糞及田地遭人堆置土石方，導致龜仔港大排水質汙染嚴重。市府農業局、環保局、水利局、地政局、柳營區公所6日至現場聯合稽查，發現牛糞淤積長約200公尺，將視淤積情形及治理計畫於4月底前完成清淤。

台南市農業局表示，龜仔港大排流經柳營、六甲與下營等行政區，大排兩側畜牧產業發達，民眾耳熟能詳的八翁酪農區也是位於其中。發達的畜牧產業也該有應盡的責任，隨著智能智慧化的發展，畜牧場從強調產業發展逐步轉型兼顧友善環境與環保規範等多元面向，力求朝向現代化的畜牧場經營。

市長黃偉哲指示市府跨局處聯合稽查，從法規面嚴格要求業者遵守各項規範，分別從空氣及水汙染、廢棄物清理、溪流清淤、牧場汙染防治等各方面依各自權責查處。

水利局表示，龜仔港大排已完成右岸護岸背水堤整治及持續辦理內水治理，可避免酪農區受大排外水威脅。經初步巡檢，牛糞淤積長約200公尺，將視淤積情形及治理計畫於4月底前完成清淤，藉以改善排水及達成良善親水環境。

農業局指出，聯合稽查於民眾陳情的地點辦理現勘，過程中發現龜仔港旁田地遭人傾倒堆置土方，環保局將依未經許可堆置土方逕予告發處分，地政局則依《區域計畫法》查處。另針對畜牧場牛糞汙染大排則做成下列結論：1.水利局將加強河道巡檢及加強清淤。2.環保局將積極稽查區域內畜牧場，以源頭減廢為首要目的。3.農業局、畜試所汙染防治輔導團隊與柳營區公所，就已受陳情與環保稽查的畜牧場加強輔導汙染防治工作。

(中時 )