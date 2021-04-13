針對去年11月發生的「遊艇與動力小船駕駛執照測驗之試卷誤印為答案卷」案，監察院今天表示已通過監委王麗珍、葉宜津、林國明等人提出的調查報告，糾正交通部航港局，要求交通部督促所屬確實檢討改進。

該案調查報告指出，航港局南部航務中心辦理109年11月份遊艇及動力小船駕駛執照測驗，前置作業有關試卷印製、校對及複核等工作，實際只由一人獨力完成，欠缺檢核機制，導致沒發現試卷印有答案，核有疏失。

監委說，去年11月21日第1場測驗試卷發放前，監考人員清點試卷數量時，發現營業用動力小船測驗試卷印有答案，南部航務中心先行宣布測驗時間暫延，而後緊急採取以黑色油性筆塗銷答案，再加上修正帶覆蓋試卷答案的應變措施，並於試前告知考生不可破壞試卷。

但經監院調查人員實地檢視發現，少數試卷上修正帶有覆蓋不完全，抑或遭損壞之虞，縱使其考試成績多數為不及格，緊急應變措施的結果仍遭民眾質疑，容有倉卒及未盡周延之處，損及考試公平性，難謂允當。

監委表示，發生試卷誤印答案事件，凸顯試卷製作及檢核等作業流程存有闕漏，也沒有測驗期間緊急處理及通報機制。再者，動力小船駕照測驗已施行多年，且近年政府開放海洋政策的推動，並積極鼓勵民眾投入遊艇海上休閒遊憩活動，致報考人數有增加趨勢。

監委發現，航港局遲未因應實務需求及航行安全考量，予以檢視遊艇及動力小船駕照測驗的相關作業流程與標準。直到這次事件發生，航港局才邀集各航務中心重新檢視遊艇及動力小船測驗相關作業流程，針對測驗的作業方式律定統一作業標準及相關檢核機制。可見航港局長期輕忽遊艇及動力小船駕照對於航行安全的重要性，對於動力小船駕照測驗的作業規範付之闕如，難辭怠失之責。

(中時 )