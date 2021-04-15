亞果遊艇會為了推廣海洋生活，繼今年3月份，在台北SOGO百貨敦化館設立的快閃櫃位之後，位於台南新光三越西門店的櫃位，15日正式揭開序幕，為期3個月的展期，將帶給台南消費者全新海洋生活提案，亞果15日表示，希望透過多元管道，拉近大眾與海洋休憩的距離。

亞果遊艇指出，選擇落腳台南新光三越西門店，主要是該店為2020年度營業額全台第四名的精品百貨，相信其中有許多消費者，對海洋休憩與商務社交平台感到好奇，因此，透過百貨櫃點的拓展，要讓更多人更接近安平亞果遊艇碼頭與遊艇會，推廣全新海洋生活方式。

亞果表示，從今年初，台北城市會所與百貨快閃櫃位的接續成立，實現南北串連全台聯營的藍圖，各地的海洋生活愛好者，得以接觸遊艇會，且讓會員在台北、台南、高雄、澎湖等地，全年都可享有其權益與獲得最直接的專業服務，海洋休憩生活將深入全台灣。

亞果說，為了因應營運規模正持續擴大，亞果已開始招攬業界優秀人才，預計首波釋出 20 名職缺，範圍涵蓋台南分公司的業務經理、行政專員、VIP 會所人員、海上服務人員、行銷專員、輪機專員、船長、儲備船長 (水手)、會計專員等。

同時，台北分公司則徵求營運協理、業務經理、業務助理、行銷活動專員、海上服務人員、VIP 會所人員等，期望帶給會員更全方位專業的服務。

(工商 )