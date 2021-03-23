台灣民意基金會今公布政黨支持度最新民調顯示，藍營認同者有1成9。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，國民黨19％政黨認同規模，意味著是國民黨、親民黨、新黨、統促黨等藍營認同者的加總，無異是政黨認同崩盤的徵兆。

國民黨前立委林郁方表示，疫情跟兩岸關係對蔡政府有很大加分，兩岸關係已不再是國民黨資產，更像負債，中共對台灣的態度，台灣人民不滿情緒上升，國民黨要非常謹慎小心，該堅持要堅持。

民進黨前立委林忠正認為，從台灣人的政黨認同民調結果，在藻礁及萊豬公投議題上，民進黨認同者有過半支持，但反而沒看到國民黨支持者，顯然國民黨是為反對而反對，國民黨沒有公共議題是國民黨危機，在藻礁及返萊豬公投上，會被當作來「蹭」的。

民調顯示，13.1％非常接近民進黨，30％還算接近民進黨，13.5％ 還算接近國民黨，5.5％非常接近國民黨，36.3％中性選民(或獨立選民)。

4成3是綠營認同者， 其中深綠1成3，淺綠3成；1成9是藍營認同者，其中 5％左右屬深藍，1 成4屬淺藍；3成5是中性選民。整體而言，目前台灣藍綠比率是 1比2.27，；游盈隆表示，綠支持者約藍支持者的 2.27 倍，這是最新最精確的藍綠基本盤 。

游盈隆指出， 最近兩次調查結果顯示近期台灣人的主要政黨認同或藍綠勢力相當穩定，民進黨認同者兩次都維持在4成3， 但國民黨認同者減少 2.4％，是一個警訊；中性選民則增加 3.3 個百分點。

游盈隆表示，國民黨認同規模減少，是否是因為「鳳梨效應」，讓國民黨遭池魚之殃所致？尤其是當國民黨全力推動四項全國性公投有成的時候，值得探討。

(中時 )