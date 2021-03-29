中華汽車（2204）因交易過熱遭列警示股，應證交所要求29日公布2月自結財報，2月合併營收17.58億元、年增12.05％，稅前淨利2.1億元，稅後淨利1.9億元、年增37.68％，單月EPS達0.35元。

中華車去年營運轉盈，稅後淨利35.40億元，EPS因減資六成之故，飆增達6.01元，日前董事會決議擬超額配息7元，獲得投資人認同，股價爆量強攻，短短四個交易日大增24.3％，29日再漲0.7元、收在最高點67元，單日成交量6,887張。

(工商 )