太魯閣號408車次2日在花蓮清水隧道前撞上邊波滑落的工程車導致出軌，造成50人不幸罹難。獲救的民眾指證「撞擊瞬間許多站票乘客被拋射出車外，當場死亡」。有網友指出，當初是民進黨立委劉櫂豪要求開放站票。但支持與反對站票的民眾在網路上吵翻天，有人感嘆，這的確是兩難！

太魯閣號408車次2日在花蓮清水隧道前撞上邊波滑落的工程車導致出軌，造成50人不幸罹難、200人受傷，《東森新聞》報導，羅男帶著妻女坐在第七集車廂，準備返回台東家鄉，羅男回憶，撞擊瞬間許多站票乘客被拋射出車外，當場死亡，還好他女兒是趴著睡，高度剛好閃過窗戶破裂插進來的尖銳物，逃過死劫。

羅妻也難過表示，若台鐵不賣站票的話，台東人要怎麼回家，「這麼遙遠，現在連蘇花都塞得很誇張，飛機票又貴，一張要價2200元，所以我們只能選擇火車」。

消基會交通組召集人李克聰表示，站著的旅客沒有座椅當依靠，一撞就飛出去了，台鐵要從風險管理角度看站票問題，在風險與運量間要取得平衡，就這次事故要去分析危險因子。

前交通部長賀陳旦也曾對開放站票持保留態度，他指出，站位若有經過合適的分布，例如每個車廂可以站多少人，安全性經測試沒問題就可開放。但站位確實影響乘車舒適度，自從過年開放站票後，台鐵想收回就不容易，正好可以藉這次事故檢討。

網友也在PTT引述立法院2018年新聞稿，太魯閣號站票是民進黨立委劉櫂豪要求開放的。劉櫂豪當時對於連續假期尖峰時間需求增加，台鐵局應研議開放普悠瑪、太魯閣無座位票，以提昇疏運能力。

不過PTT網友對於是否開放站票，仍抱持不同態度。反對站票的觀點，認為太魯閣號、普悠瑪號一開始就沒設定開放站票的，就是基於安全考量；傾斜式列車原本就不能賣站票；國道客運也不開放站票，開放站票真的沒必要。

但也有網友認為，這次出軌事故主要是工程車滑落台鐵軌道，與站票無關；站票根本就不是重點，今天也有可能撞的是區間車。況且，取消站票後，要怎麼疏運？這是兩難，家窮的時候也是站票站好站滿。

(中時新聞網)