大陸暫停台灣鳳梨輸入引發兩岸風波，農委會農糧署長胡忠一昨(16日)竟表示，大陸不是穩定的市場，以後台灣鳳梨不再銷往大陸，此話一出，立刻引發各界爭論。台南市議員謝龍介今(17日)在節目中更忍不住痛批，「怎麼會有這種農業官員？這在『練肖話』」。

胡忠一16日直言，陸禁台灣鳳梨顯示，大陸不再是穩定的市場，以後台灣鳳梨不再銷大陸了，至於其他水果，目前還沒遇到鳳梨的問題，但是「台灣的農民已經因為鳳梨事件而被嚇到了」，此事突顯出大陸不是一個穩定的市場。

對於胡忠一的說法，謝龍介17日在節目《中天辣晚報》中談到鳳梨農的心聲，那就是欲哭無淚，他更質疑「怎有這種農業官員，那意思是以後芭樂、橘子、愛文芒果、蓮霧、釋迦都不賣了？那你要跟我們說要封鎖大陸市場的意思嗎？那政府準備補助多少呢？這是在練什麼肖話？」

謝龍介直指，政府的任務是要讓大家過幸福快樂日子，替農民辛苦種出的產品，找到市場銷售，那你現在態度是要跟人家吵架嗎？南台灣很多農民都在討論這件事，都在等政府的答案，其他產品接下來要怎麼辦？政府有沒有完整措施，不要只是練肖話。

(中時新聞網)