雲林縣長張麗善（左三）媒合炳翰機構董事長李炳翰（左四），認購50噸雲林縣高麗菜。（張朝欣攝）

高麗菜豐產導致價格不佳，影響農民生計，雲林縣長張麗善號召企業團體團購，協助農民銷售，炳翰機構董事長李炳翰認購50噸高麗菜，21日與員工到雲林縣莿桐鄉的菜園體驗農民採收高麗菜的辛勞，認購的高麗菜除分送公司員工，也將送給社福團體傳遞愛心。

張麗善表示，高麗菜是餐桌佳餚裡精彩的1道靈魂料理，近期因氣候適宜盛產，市場價格不佳，縣府從年前即透過國內外銷售管道積極媒合，獲得各界大力支持，目前已累計銷售達857噸，很感謝炳翰機構員工在李董事長帶領下，到高麗菜園認購並採收高麗菜，以行動支持農民。

張麗善說，炳翰機構不只今年認購50噸高麗菜，2年前雲林高麗菜盛產時，也幫高麗菜農解決燃眉之急，是非常有愛心的公司。此外，雲林的鳳梨即將進入產季，希望企業團體也能踴躍認購，幫鳳梨農解決產銷失衡問題，大家多吃高麗菜、鳳梨等蔬果，不但可讓身體更健康，也能幫農民維持收益。

李炳翰指出，炳翰機購從事有機人參種植、研發、製造及行銷已逾30年，秉持「尊重生命，健康祥和」經營理念，長期關懷社會弱勢，樂意承擔更多社會責任，此次認購50噸高麗菜，希望藉此拋磚引玉，帶動企業照顧社會之責。

縣農業處長吳芳銘表示，農業處自年前即積極協助處理高麗菜產銷狀況，依據農糧署供苗預警資料，高麗菜盛產的狀況約在4月中會緩解，近期氣候穩定高麗菜品質佳、價格實惠，正是品嘗的好時機，簡單料理就能享受高麗菜不同的美味，歡迎大家踴躍購買，一同「吃當季，食在地」。

(中時 )