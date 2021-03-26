台南市新營區宗教文化信仰中心「真武殿」愛心不落人後，捐贈30萬給新營區公所行善團，作為關懷在地弱勢、急難、單親、獨居老人等貧困、待援家庭辦理各項公益活動的經費，26日舉行捐贈儀式，台南市長黃偉哲也到場見證，感謝真武殿行善，讓社會更加溫暖祥和。

新營區長亦是行善團團長魏文貴表示，自行善團2014年成立以來，真武殿2018、2019年連續捐贈行善團50萬元助公益，今年再度捐贈30萬元，更認購鳳梨100箱，用實際行動力挺台南農民。

真武殿主祀北極玄天上帝，陪祀南斗、北斗星君、福德正神、註生娘娘及康趙二元帥，神蹟顯赫因而香火鼎盛，每逢初一、十五及農曆年節期間，廟裡參拜及點燈的人潮絡繹不絕。

真武殿熱心公益，長期捐助貧困家庭急難救助，真武殿主委亦是永平里里長陳國安，他表示，新營區公所行善團扶助弱勢，與真武殿行善理念相同，因此再次響應捐款。

陳國安說，善款源自廣大信眾的無私奉獻，取之於社會，用之於社會，上帝爺慈悲為懷，濟世扶眾，藉由此善款的捐助，讓愛心資源能夠提供給在社會邊緣、角落需要援助的民眾。

(中時 )