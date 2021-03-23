永平工商餐飲科及觀光科將鳳梨入菜，還用鳳梨心做成爆漿小籠湯包。（邱立雅攝）

支持台灣鳳梨，永平工商大手筆買下2000斤屏東鳳梨，交由餐飲科、觀光科設計菜單製作成鳳梨果醬、鳳梨心小籠包等創意料理，對於不少職業類別對於鳳梨很敏感，校長胡劍峯建議可以在工作之餘大啖鳳梨，吃好吃滿，尤其鳳梨充滿酵素及優質纖維，非常適合大眾享用。

各界紛紛伸出援手大買台灣鳳梨，永平工商也不落人後，為感念台灣農民辛勞，採購2000多斤新鮮鳳梨，並由餐飲科、觀光科推出慢工調製、無任何添加物的鳳梨果醬、鳳梨果乾，延長鳳梨賞味期限及價值。不僅如此，永平工商更將平常不食用的鳳梨心入菜，精心研發美味料理、飲品，讓全民一起應援台灣農業。

餐飲科學生所自製鳳梨果醬，用最原味的台農17號金鑽鳳梨，加上檸檬汁與糖經慢火熬煮2到3小時，萃取出最天然的鳳梨果膠，製作過程中永平師生嚴格把關，重視食品安全衛生，更拒絕任何化學添加物。學生們鳳梨果醬做創意研發，製作出鳳凰花開冰沙、奶蓋旺旺來綠、狂鳳之戀冰飲、旺春鳳冰淇淋、菠蘿優格等多項料理，創造出多變層次及豐富的口感。

一般不為民眾所喜愛的鳳梨心，餐飲科也絞盡腦汁利用，研發出鳳梨雞腿卷佐鳳梨伏特加醬汁、南美鳳梨莎莎小塔、黑糖鳳梨派、小籠包旺梨心、櫻花蝦鳳梨心炒飯等創意料理，校方表示，鳳梨心其實是膳食纖維、鳳梨酵素含量最高的部分，整顆鳳梨都能好好利用。

校長胡劍峯表示，金鑽鳳梨又稱春蜜鳳梨，產期為3月到5月，特色是果實大、肉質軟、甜度高且酸味低，不管是製作成果醬、果乾還是新鮮現吃，現在正是最佳賞味期。有鑑於不少職業在食用鳳梨上有禁忌，胡劍峯建議下班或是休假聚餐時可大口大口吃鳳梨，一次「補回來！」

(中時 )