繼鳳梨雞腿便當、鳳梨炒飯以及鳳梨豬排便當之後，台鐵26日壓軸推出2款鳳梨米漢堡，力挺鳳梨農。3月26日起至4月5日上午10：00於台鐵便當台鐵北車站1號店販售，每日限量各30份，每份69元；凡是購買1個米漢堡即可以30元加價購1瓶鐵觀音（原價35元）。

台鐵台北鐵路餐廳蔡毓敏經理表示，2款米漢堡以清甜鳳梨作內餡，「薑黃燒肉米堡」入目就是一片被薑黃蘊染燦爛的金黃色，包住醃製後軟嫩、鹹香撲鼻的燒肉和甘甜解膩的鳳梨，鹹甜交織風味十足；「紅藜烘蛋米堡」以健康紅藜米飯裹住彩椒烘蛋和香椿豆包，再夾入一片鳳梨，彩椒芬芳、豆包鮮嫩入味，捲著清新果香，絲絲入扣、回味無窮。

另台北鐵路餐廳3月初已搶先推出加入鳳梨為醃料滷製的排骨便當，有60元及80元2款，每日中午限量供應2500個。洽詢專線：台北鐵路餐廳(02)2361-9309。

(旺報 )